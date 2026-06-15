Demandas judiciales dejadas por administración anterior colocan la cuenta única del Tesoro en situación “crítica”: Liliam Rivera

Tegucigalpa – La viceministra de Finanzas, Liliam Rivera, indicó este lunes que varias demandas judiciales dejadas por la Administración anterior colocan la cuenta única del Tesoro Nacional en una situación “crítica”.

Dichas demandas provocan débitos automáticos de la cuenta del Tesoro, explicó.

Adicionalmente existen compromisos con organismos multilaterales que también se honran de forma automática.

Adicionalmente una deuda flotante de más de 24 mil millones de lempiras, provoca mayor endeudamiento interno.

En ese sentido la deuda pública interna alcanzó los 500 millones de dólares en el primer trimestre de 2026.

La funcionaria dijo que como Gobierno se vieron orillados a acudir a mayor endeudamiento para mejorar la infraestructura.

Recordó que en ese renglón se ejecutó un programa nacional de bacheo previo a la Semana Santa.

El mayor endeudamiento también obedece a apoyo presupuestario, explicó la funcionaria quien dijo que pese al endeudamiento se han atendido temas de salud y educación así como mejora de la red vial del país. (RO)