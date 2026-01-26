Deliverys exigen al gobierno L 2 millones pendientes por entrega de medicamentos

Tegucigalpa- Los miembros de Deliverys que realizaron entrega de medicamentos, protestan este lunes frente al hospital San Felipe.

Al menos tres meses le adeudan a la empresa de delivery que repartió medicamentos casa por casa en programa de la Secretaría de Salud.

El servicio se dio por tres meses, octubre, noviembre y diciembre y es lo que les adeudan ya que ellos absorbieron el gasto y ahora no les han pagado.

El programa fue manejado por 150 motoristas y se les adeuda dos millones de lempiras.

El viernes protestamos en frente de la Sesal, hoy estamos frente al hospital San Felipe para que seamos escuchados.

Sin embargo, las autoridades del Hospital San Felipe indicaron que en ese centro hospitalario no hay ningún documento firmado entre dicha empresa y ellos por lo que no pueden pagar lo que demandan.

En ese sentido, indicaron que ese problema debe de resolverlo la secretaría de Salud. IR