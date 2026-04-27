Delegaciones de 71 países, entre ellos el de Honduras, asistirán al traspaso de mando presidencial en Costa Rica

San José – Delegaciones de 71 países, entre ellos Estados Unidos, España e Israel, estarán presentes el próximo 8 de mayo en la ceremonia de traspaso de mando presidencial de Rodrigo Chaves a Laura Fernández en Costa Rica, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, informó este lunes que asistirán al evento delegaciones de 71 países y de 18 organismos internacionales, pero advirtió que «por razones de seguridad» no dará los nombres de las personas que integran esas delegaciones.

Lo que sí dijo es que habrá comisiones «de alto nivel» de países como España, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Chile, Panamá, Israel, Países Bajos, Curazao y El Salvador.

A nivel de cancilleres estarán representados países como Nicaragua, Uruguay, Perú y Argentina, y con vicecancilleres o equivalentes Estados Unidos, Colombia y México.

André aseguró que Costa Rica tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de países del mundo y que todos ellos fueron invitados, sin importar ideologías.

La ceremonia de traspaso de mando del presidente saliente, Rodrigo Chaves, a la presidenta entrante, Laura Fernández, se llevará a cabo a partir de las 11:00 hora local (17:00 GMT) del 8 de mayo en el Estadio Nacional de San José, que tendrá un aforo disponible para 27.000 personas.

El Gobierno habilitó una página donde las personas podrán adquirir entradas del evento de forma gratuita y también pondrá a disposición autobuses y hasta el tren metropolitano para movilizar a la gente desde diversos puntos de la capital hacia el Estadio Nacional.

Además, el Gobierno decretó el 8 de mayo como asueto para el sector público, con excepción de los servicios esenciales como los de salud, con el objetivo de llenar el Estadio Nacional. En las afueras del recinto las autoridades también colocarán pantallas gigantes para que quienes no puedan ingresar observen la ceremonia.

La ceremonia estará custodiada por alrededor de 800 policías que ejecutarán un operativo de seguridad dentro del estadio y en un perímetro de un kilómetro alrededor del recinto.

La oficialista Fernández asumirá como la presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030 tras ganar en primera ronda las elecciones del pasado 1 de febrero con el derechista Partido Pueblo Soberano.

Fernández, quien se denomina como liberal en lo económico y conservadora en lo social, fue ministra de la Presidencia del presidente Chaves, renunció para lanzar su candidatura y tras ganar las elecciones regresó al cargo.

La presidenta electa ha dicho que desea que Chaves ocupe algún cargo dentro de su Gobierno, pero ello no se sabrá hasta el próximo 5 de mayo, cuando Fernández anuncie su gabinete. EFE