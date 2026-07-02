Delegación de estudiantes representará a Honduras en competencia de robótica en Australia

Tegucigalpa – Una delegación de estudiantes hondureños participarán del 9 al 12 de julio en la competencia de robótica “First Lego League Asia Pacific Open” que se realizarán en la ciudad de Sídney en Australia.

Esta es la tercera ocasión que Honduras es invitada en esta competencia de robótica, y en esta ocasión, es representada por Hawks Mechanics de Sunshine School de Tegucigalpa, ganador del segundo lugar en la competencia nacional.

En esta edición, participará 60 equipos de diferentes países del mundo durante cuatro días días vivirán la noche cultural y diversas actividades para conocer lo mejor de Sídney.

El año pasado, el equipo de Honduras recibió el premio de “Excelencia en Ingeniería”.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) realizó es jueves en sus instalaciones la ceremonia de despedida de la delegación.

First Lego League es una de las plataformas de competencia de robótica que Honduras STEM Foundation organiza desde el 2017. AG