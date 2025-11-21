Delegación de 8 congresistas vienen a observar las elecciones generales tras audiencia en EEUU

Tegucigalpa – Tras la audiencia sobre la democracia en Honduras, el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, ocho congresistas estadounidenses llegarán al país como observadores electorales destacó el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas.

El parlamentario destacó la audiencia como altamente importante, tras este anuncio, “creo que nunca antes en la historia de Honduras, ocho congresistas de diferentes estados vengan Honduras a ver las elecciones, así que realmente gratamente impresionado por la sesión de ayer”.

(Leer) “Protejan la democracia, no el fraude”, la advertencia de congresistas de EEUU a FFAA

Rivera Callejas agregó que el significado para Honduras es que Estados Unidos está muy preocupado por lo que pueda pasar en Honduras y enfatizó que la actitud del partido de la izquierda en Honduras, Libertad y Refundación (Libre), durante los últimos meses, ha sido querer deslegitimar el proceso electoral.

“Sacaron unos audios totalmente falsos, luego manifestaron que venía una marcha sin retorno que no les salió, luego trajeron supuestamente especialista colombiano que no lo eran y que dijo que venía pagado con el partido Libertad y Refundación y así, cada actitud de ellos, el mundo, Estados Unidos, los observan y se preocupa”, apuntó.

Rivera Callejas concluyó que el hecho de que vengan ocho congresistas a observar la elección en Honduras es para ver si van a reconocer o no al próximo gobierno, “así de sencillo, porque EEUU es nuestro principal socio comercial, por eso quieren minimizar la reunión ya es cuestión de ellos, para mí es una señal inequívoca de que EEUU está muy pendiente de lo que pasa en Honduras, el 30 de noviembre y los días siguientes”.

Recordó cuando los dirigentes de Libre gritaban, alababan y aplaudían a la congresista Norma Torres que era una sola congresista que criticaba al gobierno que anterior y la nombraron casi heroína, pero ahora que es María Elvira Salazar y muchos más, tratan de minimizarla.

“Allá cada quien que le quiera dar la importancia que tenga, ellos están sumamente preocupados, a nivel local, a nivel nacional e internacional, a tal grado que antes cuando EEUU manifestaba algo contra Venezuela, inmediatamente salían a criticarlo, hoy no, están calladitos, agachaditos con lo que le pueda pasar a Nicolás Maduro. Ya no veo aquella solidaridad”, dijo. VC