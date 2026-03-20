Delcy Rodríguez renueva la Fuerza Armada de Maduro dos meses y medio después de su captura

Caracas.– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, renovó este jueves la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que dejó Nicolás Maduro cuando fue capturado por Estados Unidos a comienzos de enero en medio de una serie de ataques en el país suramericano.

En redes sociales, la mandataria anunció la designación de los integrantes del «alto mando militar renovado» que trabajará junto con el también nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, nombrado el miércoles en sustitución de Vladimir Padrino López, que ocupó el cargo desde 2014 y era el titular de ese ministerio cuando Maduro fue capturado.

Rodríguez aseguró que la nueva cúpula militar, con «firme compromiso y lealtad patriota», garantizará «la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial» de Venezuela.

El mayor general Rafael Prieto Martínez, hasta ahora inspector general de la institución militar, es el nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), encargado de la planificación, programación, dirección, ejecución y control de las operaciones militares.

El comando también coordina los componentes de la FANB, que son el Ejército, la Armada, la Aviación Militar, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia.

Prieto Martínez sustituye al general en jefe Domingo Hernández Lárez, sancionado en 2024 por Estados Unidos.

Además, Rodríguez nombró como segundo del CEOFANB al mayor general Jesús Villamizar Gómez, quien era comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central, una zona militar que abarca los estados Aragua, Carabobo y Yaracuy.

Tras la salida de la Inspectoría General de Prieto Martínez, la presidenta encargada nombró en su lugar a Dilio Rodríguez Díaz.

Nuevos comandantes

Al frente del Ejército está ahora el mayor general Rubén Belzares Escobar, en sustitución de Johan Hernández Lárez, sancionado por EE.UU. en septiembre de 2024 junto con otros 15 funcionarios acusados por el Departamento del Tesoro de obstaculizar la elección presidencial de ese año y violar «derechos civiles y humanos de la población».

El almirante Jorge Agüero Montes es el nuevo comandante general de la Armada y reemplaza a Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez.

Agüero Montes fue, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Nueva Esparta, estado insular venezolano.

La Aviación Militar la asume el mayor general Royman Hernández Briceño, quien sustituye a Lenín Ramírez Villasmil.

Hernández Briceño se venía desempeñando como jefe de la REDI Los Llanos, que cubre los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico, y el pasado enero rechazó en un video «el ataque ilegal e imprudente perpetrado» por EE.UU. «para secuestrar» a Maduro.

El mayor general Juan Sulbarán Quintero, a quien Maduro encargó en octubre de 2022 coordinar labores de recuperación, reconstrucción y atención a las víctimas del deslave en Las Tejerías que dejó 54 muertos, será ahora el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, donde estuvo Elio Estrada Paredes, también sancionado por EE.UU.

Entretanto, el mayor general Nayade Lockiby Belmonte estará al frente de la Milicia, por lo que sustituye a Orlando Romero Bolívar.

Todos los anteriores comandantes habían sido nombrados por Maduro en octubre de 2024, cuando el país vivía una crisis política desatada tras su cuestionada reelección en las presidenciales de julio de ese año proclamada por un organismo comicial afín al chavismo que no publicó las actas de votación.

Cambios previos

El miércoles, Rodríguez designó a Henry Navas como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y a Germán Gómez como titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cargos que, desde enero, ocupaba el ahora ministro de Defensa.

Ese mismo mes, la mandataria hizo sus primeros cambios en el ámbito militar, al designar comandantes de las REDI Los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo) y Oriental (Anzoátegui, Monagas y Sucre), así como de más de una decena de ZODI, agrupaciones de la Fuerza Armada que se ocupan de planificar, conducir y controlar operaciones militares en sus respectivos estados.

Rodríguez también ha hecho numerosos nombramientos en su gabinete, en carteras como Comunicación, Energía Eléctrica, Transporte y Trabajo, mientras impulsa una apertura de sectores estratégicos como el petrolero y el minero a la inversión extranjera, en plenos y cada vez más estrechos acercamientos con Estados Unidos. EFE/ir