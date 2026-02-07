Delcy Rodríguez recibe en Caracas a José Luis Rodríguez Zapatero

Caracas – La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió la noche de este viernes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas, tras una invitación de un programa para la convivencia y la paz para impulsar un proceso de diálogo en el país suramericano.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro, en el que participó también el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, el diputado Jorge Rodríguez, sin que se escuchara lo que conversaban.

Rodríguez Zapatero, quien ha sido mediador en negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano, finalizará su visita este sábado, según dijo a EFE el diputado opositor Timoteo Zambrano, quien se reunió con él durante la jornada.

El equipo de prensa de la Presidencia venezolana indicó en una nota oficial que la líder chavista recibió al expresidente español «como parte de la diplomacia bolivariana de paz que afianza la hermandad, el diálogo y la solidaridad».

Horas antes, Rodríguez Zapatero expresó sentir una «gran confianza» en Delcy Rodríguez.

Luego, en declaraciones a EFE, consideró que la amnistía planteada por ella para presos políticos desde 1999, cuando llegó al poder el chavismo en Venezuela, marcará «un antes y un después» en el país suramericano, al que prometió ayudar en «todo» lo que se le pida.

El proyecto de ley de amnistía fue presentado el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.

La propuesta está planteada para los presos políticos de los últimos 27 años, durante los que ha gobernado el chavismo, y excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. JS