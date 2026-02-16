Del volumen a la viabilidad: el verdadero examen del Congreso 2026

Por: Javier Franco Núñez

La nueva legislatura comenzó con un dato que no pasó desapercibido: 130 proyectos de ley presentados en apenas unas semanas. Todos fueron enviados a las comisiones. A primera vista, la cifra impresiona. Transmite actividad, dinamismo e intención de trabajo. Sin embargo, el debate relevante no debería centrarse en cuántos proyectos se presentan, sino en cuántos realmente pueden convertirse en leyes viables y sostenibles.

En el Congreso, presentar una iniciativa es apenas el punto de partida. No es aprobación. No es ejecución. No es impacto real. Es el inicio de un trayecto institucional que exige análisis técnico, respaldo jurídico y evaluación presupuestaria. La eficiencia legislativa no se mide por el volumen de propuestas, sino por su tasa de conversión normativa: cuántas avanzan con sustento técnico y cuántas terminan siendo aplicables en la práctica.

Aquí surge un elemento determinante. La mayoría de los proyectos de ley tiene algún tipo de efecto sobre el presupuesto público. Algunos crean gasto permanente; otros implican ajustes en partidas existentes; otros generan obligaciones que deberán financiarse en el corto o mediano plazo. No existe norma con impacto presupuestario que sea neutral para las finanzas públicas. Toda obligación legal tiene consecuencia fiscal.

Por eso, el verdadero filtro no está en el acto de presentar iniciativas, sino en el trabajo técnico que realizan las comisiones legislativas. Es allí donde debe analizarse la fuente de financiamiento, la coherencia con el Presupuesto General aprobado y la sostenibilidad en el tiempo. Una ley sin respaldo presupuestario claro puede convertirse en una promesa normativa sin capacidad real de ejecución.

El volumen inicial puede generar titulares. Pero la calidad del trabajo parlamentario se mide por la viabilidad técnica de sus decisiones. Una avalancha de proyectos no necesariamente fortalece al Congreso si luego se convierten en iniciativas archivadas o en normas que no pueden cumplirse.

En este contexto, la tecnología puede aportar una capa adicional de rigor. En la era del gobierno digital y de la Inteligencia Artificial en Honduras, el seguimiento legislativo podría fortalecerse con herramientas que clasifiquen automáticamente los proyectos según su impacto fiscal, distingan entre gasto permanente y temporal, identifiquen presiones presupuestarias acumuladas y generen indicadores objetivos sobre productividad normativa.

La Inteligencia Artificial en Honduras no es solo un discurso de innovación. Aplicada a procesos institucionales, puede ordenar grandes volúmenes de información, detectar inconsistencias técnicas y ofrecer datos comparativos que respalden decisiones más responsables. Desde la experiencia en análisis de procesos complejos mediante inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones públicas, resulta evidente que los sistemas automatizados pueden mejorar trazabilidad, transparencia y previsión fiscal.

Esto no significa reemplazar el debate político. La deliberación democrática sigue siendo esencial. Pero sí implica fortalecerla con evidencia estructurada y métricas verificables. Incluso podrían implementarse sistemas de alertas tempranas que adviertan cuando un proyecto genere riesgos fiscales elevados, duplique normas existentes o contradiga marcos legales vigentes.

El Congreso no solo legisla; también impacta la estabilidad financiera, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. Cada norma aprobada tiene efectos que trascienden el momento político. Por eso, modernizar el seguimiento legislativo mediante herramientas de gobierno digital e Inteligencia Artificial en Honduras no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de gestión responsable.

El verdadero examen del Congreso 2026 no estará en la cifra inicial de proyectos presentados, sino en el recorrido que cada iniciativa logra superar. ¿Cuántos sobreviven al análisis técnico? ¿Cuántos cuentan con respaldo presupuestario real? ¿Cuántos pueden ejecutarse sin generar desequilibrios?

Del volumen a la viabilidad hay una distancia que define la calidad del trabajo legislativo. Y es en esa distancia donde se medirá la responsabilidad fiscal, la solidez técnica y la madurez institucional de esta nueva etapa parlamentaria.