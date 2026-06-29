Del sueño americano al emprendimiento: regresar a Honduras puede ser una historia de éxito

Tegucigalpa – Las deportaciones de hondureños desde Estados Unidos marcan la agenda migratoria nacional. Solo en los primeros cinco meses de 2026, más de 15,400 connacionales fueron retornados al país, y el 91 % de ellos provenían de territorio estadounidense.

Autoridades estadounidenses han advertido sobre el fortalecimiento de las medidas de control y la posibilidad de incrementar las deportaciones durante los próximos meses, una situación que mantiene en alerta a miles de familias hondureñas.

Ante este panorama, Honduras enfrenta un desafío que va más allá de recibir a quienes regresan. La pregunta es cómo lograr que el retorno se convierta en una oportunidad y no en el inicio de un nuevo ciclo migratorio.

La apuesta por la reintegración

Durante décadas, la migración ha sido una alternativa para miles de hondureños que buscan empleo, estabilidad económica y mejores condiciones de vida.

Actualmente, más de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos y las remesas familiares representan más de una cuarta parte de la economía nacional.

Sin embargo, el incremento de retornos ha obligado a las instituciones a replantear las estrategias de atención a los migrantes.

Como parte de esos esfuerzos, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una normativa orientada a facilitar la reintegración de quienes regresan al país y proteger los bienes acumulados durante años de trabajo en el extranjero.

Paralelamente, el Instituto Nacional de Migración (INM) impulsa programas enfocados en la inserción laboral y el emprendimiento.

El director del INM, Carlos Cordero, aseguró que actualmente existe una coordinación con el sector privado para ampliar las oportunidades de empleo dirigidas a migrantes retornados.

“Estamos trabajando junto con la empresa privada para ver las ofertas de trabajo que les podemos ofrecer”, explicó.

La intención, según las autoridades, es pasar de un modelo basado principalmente en ayudas temporales a uno que permita a los retornados incorporarse de manera sostenible a la actividad económica nacional.

El potencial de quienes regresan

Desde el ámbito económico, especialistas consideran que el país tiene una oportunidad importante en la experiencia y conocimientos adquiridos por los migrantes durante su estancia en el extranjero.

La viceministra de Finanzas, Liliam Rivera, afirmó que el Gobierno impulsa medidas preparativas ante la posibilidad de un aumento en el número de retornados.

“Se están impulsando programas para estabilizar la economía, atraer inversión y generar empleo”, manifestó.

Por su parte, el economista e investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Jorge Henríquez, considera que Honduras debe aprovechar mejor las capacidades de quienes regresan al país.

Según explicó, muchos retornados cuentan con experiencia en áreas como construcción, pintura, jardinería y otros oficios especializados que actualmente tienen demanda en el mercado laboral hondureño.

A su juicio, el desafío consiste en transformar esa experiencia acumulada en oportunidades productivas que permitan generar ingresos y evitar que las personas vuelvan a migrar.

Proceso Digital estableció conversación con José Dimas Mejía, un migrante que voluntariamente regresó y tomó precisamente esa ruta.

Cuando el sueño era regresar

A diferencia de muchos hondureños que viajan a Estados Unidos con la esperanza de establecerse de forma permanente, Mejía partió con un objetivo distinto.

Originario de Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés, pasó tres años en territorio estadounidense con una meta clara: ahorrar lo suficiente para construir una vivienda, asegurar el bienestar de su familia y regresar a Honduras para emprender.

Durante ese tiempo desempeñó distintas labores y enfrentó las dificultades que acompañan a la vida migrante.

Fueron años marcados por largas jornadas de trabajo, sacrificio y distancia familiar, pero también por la convicción de que aquel esfuerzo tenía una finalidad concreta.

“Fue una etapa de muchísimo esfuerzo y sacrificio. Extrañaba todos los días a mi familia y a mi tierra, pero siempre tuve claro que quería regresar”, recordó.

Mientras miles de hondureños continúan buscando permanecer en Estados Unidos pese al endurecimiento de las políticas migratorias, Mejía tomó una decisión diferente. Su sueño no era quedarse, sino volver.

“Mi sueño nunca fue quedarme para siempre allá. Quería regresar, estar cerca de mi familia y demostrar que en Honduras también se puede salir adelante”, afirma.

En febrero de 2025, Mejía volvió definitivamente a Honduras.

Tras varios años de trabajo en Estados Unidos, regresó con una vivienda construida, recursos para invertir y la convicción de que era momento de iniciar una nueva etapa junto a su familia.

La escena quedó registrada en un video grabado por su hermana que posteriormente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes mostraban el emotivo reencuentro familiar después de años de separación, pero detrás de ese momento había una historia de planificación, esfuerzo y objetivos cumplidos.

“A mi hermano no lo van a deportar, ni tener esa ansiedad, estrés y miedo de salir. Decidió decir adiós”, escribió su hermana en la publicación.

Apostar por la tierra

Una vez de vuelta en Santa Cruz de Yojoa, Mejía comenzó a trabajar en el proyecto que había imaginado durante años.

La inversión de sus ahorros se concentró en una actividad que conoce bien y que forma parte de la economía local: el cultivo de piña.

“La idea nació porque en el sector donde vivo se da mucho el cultivo de piña”, explicó.

Actualmente desarrolla una plantación que espera convertir en una fuente estable de ingresos para su familia y en el punto de partida de una nueva etapa de su vida.

Su experiencia refleja precisamente lo que expertos consideran una oportunidad para Honduras: migrantes que regresan con experiencia laboral, disciplina de trabajo y capacidad de inversión que pueden traducirse en desarrollo económico para sus comunidades.

Pero regresar tampoco significa que todo esté resuelto. El entrevistado reconoció que emprender en Honduras implica asumir riesgos y enfrentar obstáculos que ponen a prueba la paciencia y la perseverancia.

“No les voy a mentir, fue un reto grande. Hay días difíciles y de mucho cansancio, pero cuando uno tiene una meta clara y el apoyo de la familia, los obstáculos se van venciendo poco a poco”, contó.

La construcción de su vivienda y el establecimiento de su cultivo representan el resultado tangible de años de trabajo en el extranjero, pero también el inicio de un proyecto que ahora se desarrolla en suelo hondureño.

Tras la viralización de su regreso, José Mejía comenzó a recibir mensajes de apoyo de hondureños que se identificaron con su experiencia y encontraron en ella una alternativa a la idea de que el éxito únicamente puede alcanzarse fuera de las fronteras nacionales.

“Sentir el cariño de la gente y saber que mi historia le da ánimos a otros para luchar por sus sueños o para volver a su país me hace pensar que todo el sacrificio valió la pena”, expresa.

Más allá del retorno

La historia de José Dimas Mejía ocurre en un momento en que Honduras enfrenta el desafío de recibir a miles de migrantes retornados y ofrecerles alternativas reales para reconstruir sus vidas.

Mientras las autoridades impulsan programas de empleo, reintegración y emprendimiento, especialistas insisten en que el país debe aprovechar las ganas y la capacidad de trabajo que muchos hondureños adquieren durante su estancia en el extranjero.

Aunque no todos regresan en las mismas condiciones ni con los mismos recursos, casos como el de José muestran que el retorno puede convertirse en una oportunidad cuando existe planificación, apoyo familiar y una meta clara.

Su experiencia también pone sobre la mesa una reflexión que trasciende las estadísticas migratorias, pues para muchos hondureños, el éxito no necesariamente consiste en permanecer fuera del país.

En ocasiones, el verdadero logro consiste en volver a casa y transformar los años de sacrificio en un proyecto de vida que pueda florecer en Honduras.

Como el mismo emprendedor resumió en conversación: “no hay nada mejor que estar en su patria, comer en familia, y la comida hecha por mamá no tiene precio”. AD