Del optimismo al ajuste: el petróleo cambia el guion

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El entusiasmo de la campaña y de la toma de posesión fue breve para el presidente Nasry Asfura y su equipo económico, ya que la euforia por las primeras medidas esperanzadoras como el regreso al CIADI, fueron abruptamente cortadas por el disparo de los precios de los combustibles en los mercados internacionales que reaccionaron negativamente tras la guerra desatada por la alianza Estados Unidos-Israel contra Irán.

– Además de regresar al CIADI, el gobierno avanzó en mejora crediticia, aprobación presupuestaria y recomposición de los vínculos con banca multilateral.

– La guerra de Estados Unidos-Israel contra Irán golpeó al país por la escalada de precios en combustibles, transporte y alimentos.

– Economistas esperan que la aprobación de presupuesto y su ejecución proporcionen una mejora a la economía nacional.

La acción bélica disparó inmediatamente los precios del petróleo, que pasaron de un promedio de 63 dólares el barril a los 100 dólares promedio en los más de dos meses que lleva el conflicto.

El precio alto del petróleo desencadenó alzas que llevan más de seis semanas en los derivados como las gasolinas súper y regular, el diésel, queroseno e incluso el fin de semana anterior incrementó en más de siete lempiras, por primera vez en años al gas LPG.

A inicios de marzo Honduras retornó al CIADI.

Rescatar imagen de Honduras, primeras medidas

El gobierno de Asfura en sus primeras acciones tomó la decisión de recuperar la imagen de Honduras como un miembro del sistema internacional que respeta la seguridad jurídica y por ello firmó el documento pidiendo el retorno al CIADI.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), miembro del Grupo del Banco Mundial, un guardián global de la seguridad de las inversiones es el ente preferido por las empresas y gobiernos para dilucidar conflictos en caso de controversia en cuanto a la interpretación y aplicación de los contratos.

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La pasada administración Castro había retirado a Honduras del CIADI, convirtiendo a la nación en paria en la comunidad internacional de inversionistas, argumentando que el centro beneficiaba a las empresas en detrimento de los Estados.

La readmisión de Honduras al CIADI fue recibida con amplio beneplácito por la comunidad empresarial del país, indicando que enviaba un poderoso mensaje de seguridad a los inversionistas que su capital estaría seguro en caso de asentarse en el país.

El informe de S&P habló de una mejora en el clima política, con el cambio de gobierno.

Mejora de perspectiva crediticia

En el caso de las compañías calificadoras de riesgo se logró otro avance cuando la prestigiosa agencia Standard & Poor’s mejoró la perspectiva de la deuda hondureña a estable, aunque manteniéndola en la categoría “BB-/B”.

El informe de S&P habló de una mejora en el clima política, con el cambio de gobierno, lo que envía una imagen positiva a los empresarios e inversionistas.

FMI y organismos financieros

Otra relación que el gobierno reafirmó de manera rápida fue con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y otros organismos financieros internacionales.

De hecho, una misión del FMI se encuentra en el país para revisar el cumplimiento de las fases finales de los dos convenios que firmó la administración anterior.

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La idea es que si se revisa positivamente las dos fases que quedaron pendientes se puedan liberar más de 200 millones de dólares para balanza de pagos, pero lo fundamental es que una carta blanca del FMI permitirá avanzar en la ejecución de unos 3 mil millones de dólares que ya fueron aprobados por los bancos multilaterales, lo que dinamizará la economía nacional a una velocidad mayor.

El conflicto en medio oriente ha disparado el precio de los combustibles en Honduras.

Repentina afectación de la guerra

El gobierno de Asfura, que fue sorprendido por la guerra que inició la alianza Estados Unidos-Israel el pasado 28 de febrero, optó por trasladar a los consumidores la mitad del aumento de los derivados del petróleo, señalando que el otro 50 % es absorbido por el gobierno.

Pero la medida fue insuficiente para evitar que el resto del aparato productivo del país, tanto industrial como agrícola, y el sector servicios trasladará el alza de los combustibles a los consumidores.

Los aumentos de precios en los alimentos, especialmente los de la canasta básica, así como el del transporte de pasajeros, tanto de buses interurbanos como taxis, ha golpeado la imagen gubernamental que apenas llegó a los 100 días, ya que aunque la población reconoce que los incrementos obedecen a causas externas, como lo es la guerra en Medio Oriente, no termina de aceptar que la carga que reciben es muy pesada para los exiguos ingresos familiares.

Y lo del Medio Oriente no da apariencia de tener fin en las próximas semanas, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados internacionales del petróleo, además de que los flujos del paso de los tanqueros por el estrecho de Ormuz no se reanudan.

Las demandas afectan la caja chica del Estado.

Demandas y deudas heredadas

Otro de los males al que ha debido enfrentar la joven administración Asfura es la cantidad de demandas laborales y la enorme deuda flotante que recibió del gobierno de Xiomara Castro que se estima en casi 25 mil millones de lempiras.

El presidente Asfura y el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, denunciaron que los jueces al fallar a favor de los demandantes ponían la ejecución de la misma en la Caja Única del Estado, lo que provocaba falta de recursos al gobierno, ya que todo lo que ingresaba por concepto de impuestos, tasas y otros se destinaba al cumplimiento de las órdenes judiciales y vaciaba el cofre público para que se cumplieran las otras obligaciones como pago de salarios y adquisición de equipos para las diferentes instancias estatales.

Lo anterior obligó a un encuentro entre un equipo gubernamental con otro del Poder Judicial, a fin de que los jueces que fallaron contra el gobierno en las demandas mandaran el cumplimiento a la Tesorería General y no a la Caja Única del Estado.

Los últimos 10 presupuesto aprobados en Honduras.

Desinflar el presupuesto

Además de no recibir la información adecuada y a tiempo de la administración pasada, ya que el gobierno de Castro bloqueó una transición ordenada, la administración Asfura tuvo otro percance cómo fue recibir un presupuesto desbordado que había remitido la pasada administración al Congreso Nacional.

Como la guerra en Medio Oriente, las demandas y la deuda flotante alteraron la agenda oficial, el equipo económico se vio obligado a revisar el presupuesto y enviar uno reformulado que permitiera tener un instrumento ejecutable y que contara con los recursos para su cumplimiento.

Aquí el gobierno se tomó su tiempo para actualizar las cifras, ya que la guerra vigente en Medio Oriente alteró el orden de los gastos, teniendo que resguardar más recursos para financiar los subsidios a los combustibles y la energía que reciben millones de consumidores.

Finalmente, el gobierno envió un presupuesto al poder Legislativo que redujo en casi 25 mil millones de lempiras el que había sido enviado inicialmente por el gobierno de Castro. En total el presupuesto quedó en 444 mil 335 millones de lempiras.

En ese sentido la operación de “desinflar” el presupuesto de la exmandataria Castro tomó su tiempo, lo que provocó que el mismo fuese aprobado y publicado en La Gaceta casi a finales del mes pasado.

El economista Julio Raudales.

Economistas consultados por Proceso Digital como Julio Raudales indicaron que el mayor reto del gobierno será ejecutar el gasto en los ocho meses restantes del año.

Raudales, que es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), indicó que hay 48 mil millones de lempiras de inversión estatal y el tiempo que queda de ocho meses es muy apretado para ejecutar los programas.

El académico sugirió que el equipo económico se concentre para que los presupuestos de los próximos tres años que le restan a la administración Asfura estén concebidos para generar desarrollo a mediano plazo. (PD)