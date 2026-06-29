Del gol de Omam-Biyik al récord de Messi, 8 partidos de Argentina ante equipos africanos

Kansas City – Un tanto de François Omam-Biyik selló la victoria de Camerún por 0-1 ante Argentina en el encuentro que abrió el 8 de junio de 1990 el Grupo B de la Copa del Mundo. Fue el primero de los ocho partidos que ha jugado la Albiceleste contra equipos africanos en Mundiales.

Sorprendida por el equipo que dirigía Valery Nepómnyashchy y que contaba en su plantilla con el histórico Roger Milla, la vigente campeona comenzó de la peor manera su defensa del título conquistado en México ’86.

De igual forma, los entonces dirigidos por Carlos Salvador Bilardo volvieron a jugar la final.

Ese no fue un partido más: fue el primero ante un conjunto africano en la historia de los Mundiales. El próximo 3 de junio el mundo será testigo del noveno: Argentina-Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

Argentina-Nigeria x5

Cuatro años después, los sudamericanos se enfrentaron con Nigeria, una selección que con el paso de los años se convirtió en un adversario casi de que de cada certamen.

Más de la mitad de los cruces frente a los africanos fueron entre 1994 y 2018 ante las Águilas Verdes.

El primero de ellos acabó con triunfo argentino por 2-1 gracias a los dos tantos de Claudio Paul Caniggia que en la primera parte sirvieron para remontar el resultado tras la anotación de Samon Siasia.

Aquel juego es recordado por la imagen de una doctora que ingresó al campo de juego para llevar a Diego Armando Maradona al control antidopaje. Ese fue el último partido del 10 en una Copa del Mundo.

Cuatro años más tarde estos equipos volvieron a verse las caras. Fue por la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002.

Aquel juego tuvo en el campo a recordados jugadores de ambos equipos: Javier Zanetti, Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega, Diego Simeone, Gabriel Batistuta, Celestine Babayaro, Jay-Jay Okocha y Nwankwo Kanu.

Los entonces dirigidos por Marcelo Bielsa llegaron como uno de los grandes favoritos y reafirmaron esa condición al estrenarse con una victoria por 1-0 gracias a un tanto de ‘Batigol’.

Sin embargo, Argentina cayó luego con Inglaterra e igualó frente a Suecia, resultados que lo dejaron afuera en la fase de grupos.

Con Maradona en el banquillo, la Albiceleste se midió a Nigeria por la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica 2010. Fue el primero de Leo Messi como titular ante un conjunto africano por una Copa del Mundo de mayores.

De hecho, ya se había enfrentado a ese mismo equipo en la final del Mundial sub-20 que jugó en 2005 y allí se encargó de darle el título a los suyos marcando dos tantos para la victoria por 2-1.

El duelo de Johannesburgo acabó con triunfo argentino por 1-0 gracias a un tanto de Gabriel Heinze.

Los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 también tuvieron Argentina-Nigeria en fase de grupos y ambos encuentros comparten una particularidad: fueron ganados por los sudamericanos con goles de los mismos futbolistas.

El primero se lo llevó la Albiceleste por 3-2 con dos anotaciones de Messi y una de Marcos Rojo. En el segundo se impuso por 2-1 con un gol del actual jugador del Inter Miami y otro del exjugador de Manchester United.

Cabo Verde, otro debutante

Clasificado por primera vez a un Mundial y segundo en el único grupo que tenía a dos campeones del mundo, Cabo Verde se mantuvo invicto y se convirtió en una de las grandes revelaciones del certamen. Avanzó con tres puntos tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudí.

En dieciseisavos se verá las caras con Argentina, que ya tuvo como rival a un conjunto africano que se estrenaba en un Mundial.

Lo hizo en la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006, donde venció por 2-1 a Costa de Marfil con anotaciones de Hernán Crespo y Javier Saviola. Ese día, José Néstor Pékerman no le dio minutos a Leo Messi.

Sí los tuvo el pasado 16 de junio en el último duelo mundialista entre Argentina y un conjunto africano y el 10 se encargó de que no fuera un partido más.

Marcó tres tantos en la victoria de Argentina por 3-0 ante Argelia y se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo al igualar el récord de alemán Miroslav Klose. Pocos días después convirtió otros dos y dejó atrás al alemán.

El próximo 3 de julio, Miami será testigo del duelo entre la Albiceleste y Cabo Verde. Los octavos de final esperan y sólo hay lugar para uno. EFE (AD)