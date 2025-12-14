Del favor familiar al talento profesional: Un cambio necesario

José S. Azcona

El término nepotismo proviene del latín nepos, que significa “descendiente” o “sobrino”. Durante la Edad Media, este fenómeno se manifestaba principalmente en el ámbito eclesiástico: los papas y otros prelados de la Iglesia, al no poder tener hijos legítimos, solían favorecer a sus familiares, a quienes presentaban como sobrinos, otorgándoles prebendas, canonjías y otros privilegios. De estas prácticas históricas surge el concepto moderno de nepotismo, entendido como el favoritismo hacia los parientes en la asignación de cargos o beneficios.

En los niveles de desarrollo sociocultural más elementales, característicos de sociedades rurales o menos industrializadas, los lazos de sangre desempeñan un papel fundamental en la organización social. En estas culturas, el clan, la tribu u otras formas de agrupación basadas en el parentesco constituyen el principal mecanismo de producción, cooperación y estructura social. Por ello, la pertenencia al grupo depende del cumplimiento de ciertos vínculos familiares, dejando poco o ningún espacio para los individuos ajenos a la comunidad.

Con la transición del sistema feudal hacia una economía capitalista, la familia extendida dejó de ser la principal unidad productiva, lo que provocó la desaparición gradual de los lazos de dependencia económica entre sus miembros. En su lugar, surgieron relaciones sociales y laborales más modernas, basadas en la especialización y la autonomía individual. Al mismo tiempo, el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones públicas trasladó la administración de los bienes comunes, la justicia y otros asuntos del ámbito familiar al espacio colectivo de la sociedad. Así, el nivel de desarrollo de los pueblos comenzó a reflejarse en su capacidad para trascender las estructuras basadas en el parentesco y adoptar formas más impersonales y racionales de organización social.

En las empresas y sociedades modernas, existe una clara distinción entre lo que puede heredarse y lo que no. En el ámbito empresarial, especialmente en los países desarrollados y en las organizaciones profesionalizadas, la propiedad o las acciones de una empresa pueden ser transmitidas legalmente a los herederos de sus dueños. Sin embargo, salvo en operaciones de muy pequeña escala, los cargos directivos o de liderazgo no se consideran hereditarios. Aunque algunos familiares puedan reunir las capacidades necesarias, se entendería como perjudicial para los intereses de la empresa otorgar prioridad a un pariente si existe otro candidato no emparentado con mejores calificaciones o experiencia. Por ello, en estas sociedades, las posiciones de liderazgo y la mayoría de los puestos ejecutivos están ocupados por meritócratas, es decir, personas que han alcanzado su posición en función de sus méritos y competencias. La participación de herederos o familiares de los fundadores suele limitarse a las juntas directivas, cuya función es más custodial y estratégica que operativa.

A medida que Honduras continúa desarrollando su economía y esta se vuelve más compleja y sofisticada, resulta natural que se produzca una evolución desde las administraciones familiares hacia estructuras institucionales, sin importar la naturaleza del control o propiedad de las empresas. Aquellas organizaciones que logren consolidar una cultura meritocrática estarán en mejor posición para atraer y retener talento de alto nivel, ya que muchos profesionales capacitados evitan incorporarse a empresas donde los cargos ejecutivos están reservados a los miembros de una familia. En consecuencia, el fortalecimiento de la meritocracia no solo favorece la eficiencia empresarial, sino que también impulsa el progreso económico y social del país.

Este es un proceso de cambio estructural que abarca todos los ámbitos de la sociedad. Resulta especialmente evidente en el sector público, donde no existe justificación alguna para que los cargos sean asignados con base en vínculos familiares o de parentesco. Sin embargo, el desafío es general: es necesario que toda la sociedad promueva carreras y oportunidades basadas en el mérito, como un principio esencial para el progreso. Fomentar la meritocracia no solo motiva a las personas a trabajar, formarse y superarse, sino que también contribuye a construir comunidades más productivas, justas y eficientes.