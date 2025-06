Del Ejecutivo al Congreso, escándalo del “cheque video” se extiende

Tegucigalpa – La filtración de un video donde el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuellar, detallan los entresijos de una trama para disponer de fondos públicos, presuntamente, para cuadros de la campaña política de Libre, se vuelve una bola de nieve que cuestiona la legitimidad con que se administran los dineros del tesoro público.

– El narcovideo publicado en septiembre de 2024 y que involucró al cuñado de la presidenta Xiomara Castro -Carlos Zelaya- también tenía como finalidad obtener recursos para la campaña electoral de Libre de 2013.

– “Que quede bien claro. Y como presidenta, soy la más interesada que los fondos de mi gobierno se manejen de manera transparente”, dijo Xiomara Castro que advirtió será implacable.

– El ministro Cardona será el sacrificado en esta trama de desvío de fondos para campaña, previó la diputada Beatriz Valle.

Sin reponerse y sin ofrecer aún solución al escándalo de la megaestafa de Koriun –que evidenció un mal manejo por parte de varias instituciones del gobierno– de nuevo el partido en el poder es sacudido por otro sismo político.

A través del ‘chequevideo’ se describe cómo mediante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se transfieren recursos a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuéllar -una diputada con mucho poder y beneplácito del Poder Ejecutivo- para ejecutar acciones a favor de la campaña electoral de la candidata oficialista.

Y aunque el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, ha querido desviar la atención arguyendo que la candidata a alcaldesa de Nueva Arcadia, Lilian Montufar, le solicitó una ayuda personal de 100 mil lempiras para reparar su vivienda, el caso ha tomado otros matices al grado que la propia presidenta Xiomara Castro advirtió será “implacable” para deducir responsabilidad si se comprueba corrupción.

[LEER] Investigan escándalo en Sedesol, presidenta dice será implacable y piden salida de Cuéllar y Cardona

No tolerará corrupción advierte la presidenta Castro.

“Seré implacable si hay actos de corrupción”: Castro

La mandataria Castro anunció este martes que será implacable si la investigación que ha ordenado confirma actos de corrupción en el manejo de un fondo de desarrollo solidario a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Castro se refirió al video que ha circulado a través de las redes sociales en el cual aparece la diputada Isis Cuéllar dialogando con el titular de Sedesol, José Carlos Cardona, sobre la entrega de cheques supuestamente a dirigentes del partido en el occidente del país.

“Hay un fondo del Congreso Nacional que es manejado a través de una ley y de reglamentos y que se le da para que este fondo sea ejecutado por instituciones del Estado”, explicó Castro.

Tras la aparición del video, dijo que ella pidió que se investigue qué fue lo que realmente pasó. Esta investigación la solicitó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la Secretaría de Transparencia “para que en 72 horas nos dé un informe al pueblo de esos fondos”.

“Eso que quede claro, seré implacable si hay actos de corrupción”, advirtió la titular del Ejecutivo.

“Nosotros no utilizamos fondos del Estado ni los hemos autorizado, ni al partido, ni a la coordinación del partido y mucho menos a nuestra candidata”, se desmarcó.

Luego enfatizó: “Que quede bien claro. Y como presidenta, soy la más interesada que los fondos de mi gobierno se manejen de manera transparente y por eso estoy aquí con mi frente en alto dándole cuentas al pueblo demostrando, que a través de los proyectos que estamos haciendo, que sus impuestos son invertidos especialmente en proyectos”.

Desde Libre piden las renuncias de Isis Cuéllar y José Carlos Cardona.

Piden renuncias

Primero fue el diputado y expresidenciable de Libre, Rasel Tomé, quien pidió que tanto Cuéllar y Cardona se aparten de sus cargos luego del escándalo por el uso de recursos públicos en actividades de campaña.

“Nosotros, la gente de izquierda, no podemos ver el gobierno como un botín para enriquecerse ilícitamente, como lo hicieron los gobiernos del Partido Nacional y el Partido Liberal”, expresó Tomé.

Pidió directamente a la presidenta Xiomara Castro que destituya al ministro Cardona, y a la dirigencia de Libre, encabezada por Manuel Zelaya y la candidata presidencial Rixi Moncada, que exijan públicamente la dimisión de los implicados. Además, instó a que el Tribunal de Honor del Partido Libre actúe de inmediato para investigar y tomar medidas disciplinarias.

En iguales términos se pronunció el economista Roberto Lagos, que sugirió al ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, que renuncie a su cargo tras el escándalo del drenaje de fondos de esta institución política.

A través de su cuenta de red social “X”, señaló que el ministro de Sedesol debe demostrar coherencia y consistencia en sus declaraciones-acciones en el escándalo que lo involucra.

Indicó que con una renuncia se realizará un proceso profundo de investigación con respecto al uso de los recursos orientados a ayudas sociales. Lagos lamentó como los gobiernos han distorsionado el propósito de la política fiscal.

Nelson Castañeda, de ASJ.

Se refleja patrón de corrupción

El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, advirtió que el video en el que aparecen el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la diputada Isis Cuéllar en una llamada telefónica, no es un hecho aislado, sino parte de una práctica recurrente en el uso irregular de fondos públicos para fines políticos.

“Este nuevo tema no es más que otro caso como Pandora o Arca Abierta, lo que investigaba la MACCIH: el uso de fondos públicos disfrazados como ‘proyectos sociales’, que en realidad terminan financiando campañas políticas”, reseñó Castañeda.

El representante de la ASJ recordó que uno de los objetivos de la extinta MACCIH era precisamente desmantelar estructuras de corrupción asociadas al uso discrecional del antiguo fondo departamental. Por eso se hablaba de eliminar ese fondo, pero han buscado nuevas formas de mantener los mismos vicios, agregó.

Castañeda lamentó que la clase política hondureña no haya aprendido de los escándalos de corrupción del pasado. “Es triste ver que los fondos públicos siguen siendo utilizados como botín electoral. No hay informes claros, y si existen, no son transparentes”, evidenció.

Enfáticamente, hizo un llamado a que se investigue a fondo el caso y se brinde una explicación a la ciudadanía. Ojalá sea cierto que habrá investigaciones serias y una rendición de cuentas real sobre el uso de los fondos públicos, como lo pide la presidenta Xiomara Castro, concluyó.

El ministro de Sedesol sería el sacrificado, de acuerdo a la diputada Beatriz Valle.

Cardona será el sacrificado

La diputada Beatriz Valle insinuó que el ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, será usado como un “chivo expiatorio” en el escándalo del video por la entrega de cheques a la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Valle indicó que Cardona no es parte del “Familión” refiriéndose a que no integra la familia Zelaya-Castro u otros núcleos afines para que lo protejan.

“Scapegoat…acordarte que vos no sos un familiar y a alguien tendrán que entregar”, posteó la congresista en su cuenta de red social “X”.

La palabra “scapegoat” es un término en ingles que se puede traducir como chivo expiatorio, y se refiere a una persona o grupo que es injustamente culpado por los errores o problemas de otros, a menudo para desviar la atención de los verdaderos culpables.

La congresista Valle indicó que ningún político o funcionario debe andar haciendo enemigos en política para defender a quienes luego te entregan. PD