Del 13 al 17 de abril será el juicio oral a Gilbert Reyes por crimen de tres mujeres en Roatán

Roatán – El Tribunal de Sentencia de Roatán realizará el juicio oral en contra del ciudadano estadounidense Gilbert Reyes por el crimen de tres mujeres en Roatán del lunes 13 al viernes 17 de abril.

Reyes es acusado de la comisión de los delitos de Femicidio Agravado de Dione Beatriz Solórzano y los presuntos asesinatos de Nikendra McCoy y María Antonia Cruz.

El proceso aguarda una resolución judicial para asignar un nuevo traductor tras la reciente recusación del anterior, ya que el imputado no habla español.

Reyes fue extraditado desde República Dominicana el 23 de junio del 2024 después de huir a Estados Unidos tras el hallazgo de las víctimas en Roatán.

De acuerdo a las investigaciones, las víctimas desaparecieron el 7 de enero de 2024 tras salir acompañadas de Reyes Bermúdez hacia la comunidad de Punta Gorda, al norte de Roatán.

Sus cuerpos sin vida fueron descubiertos el 9 de enero de 2024, dentro de un vehículo tipo turismo en el sector de French Cay, Roatán. AG