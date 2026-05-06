Del 11 al 14 de mayo Gobierno lanzará campaña nacional de vacunación

Tegucigalpa – Entre el 11 y el 14 de mayo, se lanzará la campaña nacional de vacunación en medio de la preocupación por la baja cobertura en el país, que actualmente apenas alcanza el 51 %, dijo este miércoles el viceministro de Salud, Miguel Castillo,

El funcionario alertó que al menos 36 mil niños no han recibido ni una sola dosis de vacunas, por lo que hizo un llamado urgente a los padres de familia para que acudan a los centros de salud, especialmente con menores de cinco años. Necesitamos subir ese porcentaje. Honduras había tenido un récord muy bueno en vacunación y en los últimos años ese promedio bajó, advirtió.

Castillo insistió en que es fundamental que la población responda a la jornada, reiterando la importancia de prevenir enfermedades a través de la inmunización oportuna.

Ordenamiento administrativo destacan en 100 días

En cuanto a los primeros 100 días de gestión, en el sector salud, el viceministro explicó que se ha priorizado el ordenamiento administrativo del sistema sanitario, junto con la declaratoria de emergencia y la creación de un fideicomiso para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales.

Asimismo, destacó avances en el Hospital Escuela, donde se trabaja en la recuperación de áreas clave como la lavandería y los quirófanos. Como parte de un plan piloto, se han realizado 170 cirugías mediante alianzas público-privadas, aunque reconoció que la meta es alcanzar al menos 50 procedimientos diarios en las próximas semanas.

Finalmente, indicó que actualmente se desarrollan mesas técnicas con el gremio médico para avanzar en la situación laboral dentro del sistema de salud. LB