“Déjense de payasadas, vamos a elecciones; los audios y todo lo demás es paja”: Maribel Espinoza

Tegucigalpa- La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, envió un fuerte pronunciamiento dirigido al expresidente Manuel Zelaya, la presidenta Xiomara Castro, a Rixi Moncada, el fiscal General de la República Johel Zelaya y al jefe de las Fuerzas Armadas Roosevelt Hernández: “Déjense de payasadas, vamos a elecciones; los audios y todo lo demás es paja”.

La parlamentaria brindó este jueves declaraciones a los medios de comunicación, en el que dijo que el pueblo ya está harto de todos.

Indicó que el pueblo hondureño quiere elecciones ¿A que le tienen miedo?, preguntó, acto seguido respondió a “las elecciones, que las están boicoteando desde el poder, basta aquí nadie les cree, los audios eso es paja”.

Agregó que disculpen que hable de esta manera, pero es “increíble lo que está pasando, al pueblo hondureño les digo no se dejen engañar”, apuntó. IR