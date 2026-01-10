Dejen de usar mi nombre para desviar la atención y proteger el de ustedes: JOH a Xiomara Castro

Tegucigalpa – El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), pidió a la mandataria Xiomara Castro que deje de utilizar su nombre para desviar la atención mediática de Honduras y proteger su gobierno y al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Mediante su cuenta de red social “X”, Hernández se refirió al mensaje de la mandataria que cuestiona el indulto otorgado de Estados Unidos a su predecesor mientras confirmaba que revocaba la denuncia del tratado de extradición.

En ese sentido, recordó que él impulsó y aprobó el tratado de extradición con EEUU, y que Libre siempre estuvo en contra, quedó reflejada en la denuncia del 2024.

Destacó que en su gobierno, los narcotraficantes más peligrosos del país fueron extraditados a Estados Unidos por primera vez en la historia de Honduras, y otros se entregaron.

Sobre su condena por narcotráfico en EEUU, reiteró que es inocente y que nunca hubo pruebas en su contra como grabaciones ni transacciones.

Mi condena se basó únicamente en la palabra de criminales confesos que negociaron beneficios. Eso quedó claro en el juicio, posteó.

Igualmente, reveló que Libre, cercano a la presidente, posee un miembro que fue grabado reunido con narcotraficantes, refiriéndose al exdiputado Carlos Zelaya que pactó para financiar la campaña política de Xiomara Castro en 2013.

Añadió que un alto dirigente de Libre confesó que su caso fue producto de una negociación política.

“Ya basta de repetir la mentira de “12 años de narcodictadura”. El narco-video de Libre deja claro quiénes pactaban con los narcos para que usted ganara las elecciones de 2013 y yo las perdiera. La cúpula de su partido y su gobierno han estado en hermandad con la narcodictadura de Venezuela”, aseveró.

Finalmente, señaló que la verdad está saliendo a la luz, que ya es momento que dejen de usar su nombre para desviar la atención y proteger el de ustedes. AG