Dejen de despedir médicos y reintegren a cesados, dice Ligia Ramos tras protesta frente a Casa de gobierno

Tegucigalpa – Un grupo de médicos y empleados del sistema sanitario protestaron esta mañana frente a Casa Presidencial en protesta por el despido galenos en el sistema sanitario público.

La exdiputada y doctora Ligia Ramos, que participó en la protesta de este miércoles, reclamó que “dejen de despedir médicos y reintegren a los que ya despidieron”.

Cuestionó que en los foros de debates las autoridades sanitarias dicen una cosa, pero en la práctica adoptan otro tipo de posturas, que es lo que complica la situación en el ramo.

Ramos citó que por un lado las autoridades aseguran que priorizan la salud, sin embargo no dan la cara cuando se les solicita que aborden los puntos críticos para llegar a acuerdos que permita culminar las asambleas informativas que mantienen paralizadas las atenciones en el sistema público.

“Es primera vez que el Colegio Médico tiene asambleas informativas por despidos masivos, en el gobierno pasado también querían hacer despidos masivos, también se luchó para preservar los médicos que habían estado en primera línea”, exclamó Ramos.

Señaló que se retiran de la protesta de esta mañana, pero esperan las indicaciones de la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH).

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Agremiados del CMH realizan este miércoles varias acciones a nivel nacional y cumplen siete días en asambleas informativas.

El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, aseguró que el gremio no ha recibido una convocatoria formal para instalar una mesa de diálogo. JS