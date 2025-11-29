Dejan a dos hombres ensabanados cerca de una posta policial en la capital hondureña

Tegucigalpa – En las últimas horas, se reportó el hallazgo sin vida de dos hombres ensabanados en la colonia Torocagua en la ciudad de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los occisos.

Los cuerpos fueron dejados en la calle principal de Torocagua frente a una vivienda cerca de una posta policial.

Preliminarmente se maneja que los hombres fueron raptados en otro lugar, los asesinaron, los envolvieron en una sábana blanca y los dejaron en la Torocagua.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG