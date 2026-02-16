Dejamos saneada la OABI y la hicimos autosostenible, presume extitular Marco Zelaya

Tegucigalpa – El exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, dijo este lunes que dejó una institución “saneada y autosostenible”, esto en relación a múltiples críticas sobre las últimas gestiones en esa agencia del gobierno.

– Con 60 empleados manejamos cerca de 5 mil bienes, expresó Zelaya.

– Reveló que hay más de 450 solicitudes de devolución de bienes, pero todas llevan su tiempo.

En declaraciones a periodistas, el exfuncionario recordó que existe una denuncia en Supervisión de Tribunales, que la hizo saber a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.

Reveló que hay denuncias de personas que infringiendo lo que dice la Ley de Privación de Dominio, el reglamento de OABI, han hecho infidencias sobre alguna información interna que se maneja en OABI y eso es un delito.

Este día la nueva directora de OABI, Elizabeth Rodríguez informó que encontró 200 demandas con un perjuicio económico de unos 90 millones de lempiras.

Consultado sobre esa denuncia, el abogado Zelaya respondió que “nosotros de forma responsable no perdimos ningún término. Todas las demandas que llegaron a nuestro despacho, las contestamos en tiempo y forma, no así administraciones anteriores que se allanaron a una demanda de 35 millones que fue pagada, y lo más grave que fue pagada con fondos de otra empresa que no tenía nada que ver. Nosotros lo denunciamos en su momento”.

Citó que él libró oficios al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que hiciera una auditoría de su gestión porque todos los funcionarios están en la obligación de rendir cuentas.

Zelaya expresó que no tiene ningún impedimento en acudir a brindar su declaración ante los órganos contralores o ante el propio Ministerio Público. “Nosotros estamos abiertos, lo hemos dicho no una vez, muchas veces, que se revise todo, inclusive a los últimos nueve o 10 directores que estuvieron para atrás”, retó.

Alardeó que “sabemos que todo se hizo de forma transparente, nosotros dejamos saneada esa oficina, la dejamos autosostenible, hicimos lo que corresponde internamente, haciendo las gestiones necesarias para poder eficientar el poco recurso humano que apenas llegamos a 60 empleados, manejando cerca de 5 mil bienes”.

El extitular de OABI mencionó que existen más de 450 solicitudes de devolución de bienes, pero para ello hay que seguir todo un proceso y que estos muchas veces se vuelven engorrosos por la cantidad de trámites que hay que agotar.

Finalizó que en la OABI hay muchas cosas por hacer, por lo que “la nueva directora tendrá el tiempo suficiente y con el acompañamiento y el apoyo de las autoridades civiles que se han manifestado en total apoyo a su gestión”. JS