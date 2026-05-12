Dejamos las investigaciones listas, nunca protegimos a personas, se defiende exfiscal Zelaya sobre caso de Juan López

Tegucigalpa – El exfiscal general, Johel Zelaya, afirmó este martes que cuando abandonó el alto cargo en el Ministerio Público dejó las investigaciones preparadas para la presentación de un nuevo requerimiento fiscal en el caso del crimen del ambientalista Juan López.

Asimismo, negó que haya ordenado o recibido instrucciones para proteger a los autores intelectuales.

“Jamás di instrucciones para proteger a nadie en este país, jamás recibí instrucciones para proteger a equis personas”, dijo al canal HCH.

Recordó que el día que se sometió a la comisión especial del Congreso Nacional encargado de someterle a juicio político, que en esa ocasión, avizoró que en abril se presentaría requerimientos fiscales.

Zelaya indicó que en ese momento afirmó que ya estaba casi listo el requerimiento fiscal, pero que fue destituido como Fiscal General.

Sostuvo que Juan López merece justicia y que tampoco haya personas que se aprovechen políticamente del caso.

“Nosotros dejamos las investigaciones, y en ningún momento íbamos a proteger a personas, lo manifesté anteriormente; se mandó el teléfono a una agencia de Estados Unidos para que tuviéramos acceso, extraer la información y profundizar en ellas”, remarcó.

Afirmó que conoce los problemas en el Ministerio Púbico y los motivos del porque la justicia no avanza en el país.

El exfiscal general aseguró que hay más líneas de investigación que debe fortalecer el Ministerio Público y llegar a los autores intelectuales que tienen interés en la zona. AG