Deion Sanders, leyenda de la NFL, afirma estar curado de su cáncer de vejiga

Redacción Deportes – Deion Sanders, miembro de la Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, afirmó este lunes que está curado del cáncer que padecía gracias a que le extirparon la vejiga, donde tenía un tumor.

«Estoy recuperado, estoy fuerte y estoy listo; aunque probablemente he bajado unos 11 kilos lo voy a lograr. Voy a ponerme la ropa de trabajo y la portaré como nadie. Ha sido un viaje tremendo. Doy gracias a Dios por haber sido tan bueno conmigo», aseguró el actual entrenador de 57 años de Colorado Buffaloes del fútbol americano colegial en conferencia de prensa.

Deion Sanders fue uno de los mejores defensivos profundos en la historia de la NFL en la que fue campeón en los Super Bowls XXIX, con San Francisco 49ers, y XXX los Dallas Cowboys.

El año pasado sus problemas de salud le hicieron perderse varios días de trabajo con los Buffaloes y este verano sólo asistió a las conferencia de prensa, no así a las prácticas. Su situación, dijo, fue tan desesperante que en mayo pasado realizó su testamento.

«Mental y emocionalmente fue muy difícil, incluso tuve que hacer mi testamento. No es nada fácil pensar que quizás ya no estarás aquí», explresó.

Desde su retiro de la NFL en 2005, Sanders no ha dejado de ser una figura mediática. Su aura potenció el programa de fútbol americano de los Buffaloes que incrementaron su popularidad a nivel nacional e internacional con su llegada como entrenador en jefe.

Este lunes, el ‘coach’ se presentó a una conferencia de prensa acompañado de su equipo médico para anunciar su buen estado de salud y enviar un mensaje a los hombres sobre la importancia de someterse a constantes revisiones médicas de vejiga.

«Hombres, háganse todos una revisión porque si no fuera por eso no estaría aquí hoy; empecemos por no avergonzarnos y afrontarlo. Sé que no nos gusta ir al médico, pero es importante. Les habló a todos, afroamericanos, caucásicos, hispanos, asiáticos», subrayó.

Deion Sanders tuvo una extraordinaria carrera en la NFL a la que llegó seleccionado en la primera ronda del Draft de 1989 por los Atlanta Falcons, con los que permaneció hasta 1993.

Su temporada en los 49ers, en 1994, terminó con su primer anillo de campeón, algo que de inmediato incrementó con una segunda joya en su paso con los Cowboys entre 1995 y 1999.

Luego de una temporada con Washington Redskins terminó su carrera en los Baltimore Ravens, para los que actuó entre 2004 y 2005.

La versatilidad del nueve veces Pro Bowl y seis ocasiones All-Pro como deportista lo llevó a la Major League Baseball en la que jugó para los New York Yankees, Atlanta Braves, Cincinnati Reds y San Francisco Giants.

«Ahora lidió con el catéter. Voy a ser transparente, ya no puedo orinar como antes. Es muy diferente, orino cinco o seis veces en la noche como mi pequeño nieto, ahora tengo ese mismo problema», concluyó entre risas. EFE