Degollada es hallada mujer en Catacamas, Olancho

Tegucigalpa – Una mujer perdió la vida de forma violenta en el barrio La Pista, en el municipio de Catacamas, luego de ser atacada con un arma blanca, según información preliminar.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba varias heridas provocadas con un arma cortopunzante, entre ellas una lesión en el cuello que le habría causado la muerte.

Las versiones iniciales también indican que en la escena del crimen se encontraron indicios de un posible forcejeo. No obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho mediante las investigaciones correspondientes.

Agentes policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y recopilar evidencias que permitan esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Las muertes de mujeres superan más de 160 en el presente año a nivel nacional. IR