Definidos los candidatos para disputarse la presidencia del Colegio de Abogados

Tegucigalpa – Este sábado se conoció los candidatos que pelearán por la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) el 14 de marzo.

Este 7 de febrero se desarrolló las elecciones internas de los distintos frentes, aunque unos solo llevaban un postulado.

En el Frente Patria y Justicia, el abogado Olbin Sarmiento venció a la togada Ana Cardona y se convirtió en su candidato.

Mientras que, en el Frente Independiente, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Abilio Serrano, derrotó a Humberto Domínguez.

Entretanto, en el Frente Gremialista para la Transparencia se postuló al abogado Pedro Vásquez.

Finalmente, en el Frente Reivindicador Democrático, únicamente se postuló Mario Urquía, quien es el actual coordinador del Foro Nacional de Convergencia (Fonac). AG