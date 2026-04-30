Déficit hídrico en Tegucigalpa alcanza los 100 millones de metros cúbicos más de 280 colonias sin servicio

Tegucigalpa – La ciudad capital del Distrito Central enfrenta un déficit de agua de aproximadamente 100 millones de metros cúbicos, una situación que evidencia la magnitud de la crisis hídrica que afecta a la capital hondureña, según advirtió el presidente de la Asociación de Juntas de Agua de Honduras, Manuel Amador.

El dirigente señaló que al menos 280 colonias no reciben el servicio de agua potable por parte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), mientras que durante la temporada de verano la problemática se agrava, alcanzando a cerca del 40 % de las colonias restantes que también sufren interrupciones en el suministro.

Amador cuestionó la capacidad de las municipalidades para administrar los sistemas de agua, al asegurar que no cuentan con los recursos técnicos ni financieros necesarios para garantizar un servicio eficiente a la población. En ese sentido, indicó que la crisis responde a un déficit estructural acumulado durante años, así como a fallas en la gestión del sistema.

Grandes soluciones

El representante de las juntas de agua subrayó la necesidad de impulsar proyectos de gran escala que permitan aumentar la disponibilidad del recurso hídrico en la capital. Entre las alternativas planteadas mencionó el aprovechamiento del río del Hombre, que podría generar alrededor de 70 millones de metros cúbicos de agua, así como el desarrollo del proyecto Guacerique II, con una capacidad similar.

Asimismo, criticó a las autoridades municipales de administraciones anteriores porque, según dijo, no han tenido la visión necesaria para ejecutar obras de gran impacto que ofrecieran soluciones definitivas al problema del abastecimiento.

Finalmente, Amador también expresó dudas sobre la viabilidad de algunas propuestas impulsadas por las actuales autoridades, insistiendo en que la crisis del agua en Tegucigalpa requiere planificación a largo plazo y decisiones técnicas que permitan reducir el déficit y garantizar el acceso al recurso para toda la población. LB