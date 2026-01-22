Déficit comercial de Honduras disminuye gracias al impulso de las exportaciones de café

Tegucigalpa – El déficit comercial del país registró una disminución interanual de 401.5 millones de dólares, situándose en 7,489.4 millones. Este comportamiento se explica principalmente por el sólido desempeño de las exportaciones de café, según el informe de Comercio Exterior de Bienes a noviembre de 2025, publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Las exportaciones de café crecieron 86 % interanual, impulsadas por precios internacionales históricamente altos y el posicionamiento del aromático en distintos continentes, lo que evidencia su potencial para abrir nuevos mercados.

Otros productos con desempeño positivo fueron las partes eléctricas y equipos de transporte, como arneses automotrices, que crecieron 12.6%, alcanzando 1,484.3 millones de dólares, pese a los impactos arancelarios globales. Asimismo, las exportaciones de algunos productos no tradicionales dirigidos principalmente a Centroamérica aumentaron, destacando entre estos los fertilizantes, margarina, manteca y huevos.

Importaciones

En cuanto a las importaciones, Estados Unidos, China y Guatemala se mantienen como los principales proveedores de mercancías generales, representando el 58.4 % del total, suministrando principalmente combustibles, productos laminados de acero y medicamentos.

Por su parte, las importaciones de bienes de consumo crecieron 9.8%, llegando a 2,322.4 millones de dólares, impulsadas por mayores compras de medicamentos, insecticidas y manufacturas de plástico, entre otros productos.

El informe refleja un panorama positivo para las exportaciones hondureñas, especialmente del café, mientras que la balanza comercial continúa enfrentando presiones por el aumento en las importaciones de bienes de consumo. LB