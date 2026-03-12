Defensores de la Democracia exigen amnistía para tres generales y civiles presos por complot

Tegucigalpa – La plataforma Defensores de la Democracia se apersonó este jueves en los bajos del Congreso Nacional a presentar un proyecto de amnistía para tres generales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas y cuatro ciudadanos civiles acusados de terrorismo.

Un miembro de la Plataforma Defensores de Honduras indicó que la petición va encaminada a aplicar amnistía a los tres generales que están presos.

“Sentimos que fue una persecución política con una acusación infundada porque ninguno de los tres estaba cerca en el lugar donde murió el muchacho”, manifestó.

Añadió que también abarca a los civiles que están privados de libertad por un supuesto plan de Golpe de Estado y de querer asesinar al expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009).

De su parte, el hijo de Romeo Vásquez, Jesús Vásquez, dijo que este proceso ha sido difícil para su familia porque sufrió de una persecución política.

“Intentamos de mi padre, pero nos dejaron en estado de indefensión, nos quitaron todos los bienes”, expresó Vásquez.

Cabe recordar que en el caso de los generales Romeo Vásquez, Carlos Puerto y Venancio Cervantes enfrentan un proceso judicial por la muerte del joven Isy Obed Murillo en la crisis política del 2009.

El exjefe castrense, Romeo Vásquez, decidió fugarse y ha estado en el exilio escapando de las autoridades, mientras que Puerto y Cervantes se presentaron de manera voluntaria para ser mandados a la cárcel de Tamara, pero recibieron cambio de medidas.

Por otro lado, los ciudadanos Perfecto de Jesús Enamorado Paz, Gerardo Galeano, Antonio David Kattán Rivera y Arcadio Corrales Estrada fueron arrestados por actos preparatorios punibles, asociación terrorista, terrorismo y tentativa de homicidio en un supuesto complot para asesinar Mel Zelaya Rosales y desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro. AG