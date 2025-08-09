Defensores de Honduras realizan plantón en Comayagüela exigiendo el cese de la persecución a las consejeras del CNE

Tegucigalpa – La plataforma Defensores de Honduras realizó este sábado un plantón en el parque Obelisco frente a la sede del Estado Mayor Conjunto en la ciudad de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, capital hondureña.

En el plantón se observó a miembros del Partido Nacional, Partido Liberal y pastores evangélicos.

Los miembros de la plataforma pidieron en su pronunciamiento a los militares que sean defensores de la Constitución de la República, garantes de la democracia y guardianes de la República.

“El militar que cambia su juramento de lealtad a la patria por lealtad al gobierno de turno no es digno de vestir el uniforme de la patria”, cita el pronunciamiento.

Asimismo, exhortaron al Ministerio Público (MP) que cese de manera inmediata el hostigamiento y persecución a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

También instó a los partidos políticos que sigan dialogando para garantizar un proceso electoral general en paz.

Además se exigió al gobierno que no se entrometa en el proceso electoral, que cese la persecución judicial y hostigamiento a periodistas, que los actores políticos garanticen elecciones libres y transparentes el 30 de noviembre.

De su parte, el pastor Evelio Reyes clamó a la población hondureña que se comprometan con Dios para que en Honduras haya paz. AG