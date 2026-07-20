Defensores de Honduras pide no utilizar reformas energéticas para causar división en el CN

Tegucigalpa – El coordinador de la plataforma Defensores de Honduras, Isaías Barahona, pidió este lunes que no se utilice el proyecto de reformas energéticas para dividir a los diputados del Congreso Nacional.

“Lo que estamos pidiendo es que las reformas se hagan, que no se utilice las reformas como un tema para dividir al Congreso Nacional”, manifestó Barahona.

Comentó que hay una deuda de las autoridades gubernamentales con la población hondureña en materia energética.

El general en condición de las Fuerzas Armadas rogó que las reformas energéticas no impliquen una privatización de los bienes del Estado como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

También pidió que las reformas permitan una rendición de cuentas a los deudores morosos para asegurar que se interrumpa el servicio para los que no pagan.

Indicó que si no existe confianza en el proyecto de reformas porque no se confía en el Congreso Nacional y los funcionarios, se busque el diagnóstico de la cooperación internacional.

Señaló que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de colocar el tema en agenda y dar una pronta respuesta porque se necesita mejorar el servicio y atraer inversionistas. AG