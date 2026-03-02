Defensores de Honduras exige juicio político para que no siga crisis institucional

Tegucigalpa – La organización Defensores de Honduras declaró que la reciente crisis institucional que atraviesa el país ha afectado gravemente el orden constitucional y ha puesto en riesgo la confianza pública, la estabilidad democrática y la vigencia del Estado de derecho.

A través de un pronunciamiento público, la entidad señaló que la Constitución de la República establece que la soberanía reside en el pueblo y que todos los funcionarios públicos están obligados a ejercer el poder dentro de los límites establecidos por la ley y bajo mecanismos efectivos de control y responsabilidad.

Según la organización, cuando dichos mecanismos no se aplican frente a hechos que comprometen la institucionalidad, se debilita la supremacía constitucional y se pone en peligro el sistema democrático.

En ese contexto, subrayó que el Congreso Nacional de Honduras tiene el deber constitucional de garantizar la vigencia de la Carta Magna mediante la activación de los mecanismos de control establecidos, entre ellos el juicio político, como instrumento legítimo para determinar la responsabilidad de altos funcionarios cuyas acciones u omisiones hayan contribuido a la alteración del orden constitucional.

Exigencias y llamado internacional

En consecuencia, Defensores de Honduras: Exige al Congreso Nacional la activación inmediata del juicio político correspondiente, en cumplimiento de su deber constitucional.

Exhorta a todas las instituciones del Estado a actuar con estricto apego a la Constitución y al principio de responsabilidad pública.

Afirma el derecho del pueblo hondureño a un gobierno sujeto a la ley y al control constitucional.

La organización concluyó que la Constitución es el fundamento del Estado y el límite supremo del poder público, por lo que su defensa constituye un deber ineludible para preservar la democracia, la institucionalidad y los derechos fundamentales del pueblo hondureño.LB