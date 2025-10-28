Defensores de Honduras celebra convocatoria a sesionar del TJE y convoca a apoyar autoconvocatoria en CN

Tegucigalpa – El grupo ciudadano “Defensores de Honduras”, celebró hoy la convocatoria a sesionar con dos magistrados en “Tribunal de Justicia Electoral () y convoca a apoyar autoconvocatoria en Congreso Nacional.

“La decisión del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de sesionar con dos magistrados, con mayoría simple y amparándose en el principio de necesidad constitucional, es motivo de respaldo y celebración para nosotros”, señaló la plataforma Defensores de Honduras en un comunicado.

En otro pronunciamiento convocó a todas las personas a apoyar la autoconvocatoria en el Congreso Nacional.

En ese contexto, la plataforma pidió a la población llegar a las 03:00 de la tarde en los bajos del Congreso Nacional con camiseta blanca.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por Defensores de Honduras: