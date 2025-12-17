Defensores de DDHH denuncian por varios delitos ante el MP al general Roosevelt

Tegucigalpa – Defensores de Derechos Humanos se presentaron la mañana de este miércoles al Ministerio Público para interponer denuncia contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández.

De acuerdo a los denunciantes a Roosevelt Hernández lo acusan de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y agresión a la libertad de expresión, entre otros delitos.

Andrés Pavón, Dina Meza y Jorge Jiménez llegaron a las instalaciones de la Fiscalía, ubicada en la colonia Las Lomas de Tegucigalpa, para interponer la denuncia contra el jerarca militar.

El defensor de DDHH, Andrés Pavón relató que acompaña la denuncia como lo hizo en 2009 luego del golpe de Estado, y que no creyó volver al MP por situaciones similares.

Dijo que la denuncia tiene que ver por las amenazas del general Hernández contra el periodista Renato Álvarez, contra su integridad física y sicológica.

Andrés Pavón y Jorge Jiménez, defensores de DDHH.

Cuestionó que el jefe militar quiere ser interprete de la Constitución y con sus posturas mantiene secuestrado al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Agregó que, asimismo, constatan las amenazas de Roosevelt contra diario El Heraldo y otros periodistas hondureños con los cuales ha tenido enfrentamientos.

“Habemos ciudadanos que estamos pendientes de lo que ocurre en estos momentos y que pone en riesgo el estado de derecho de este país”, dijo Pavón.

Reprochó que Roosevelt Hernández no actúa con con imparcialidad y en su condición de jefe de las FFAA no debería generar opiniones como constantemente lo hace, además de develarse un plan de continuidad del actual gobierno.

Según Pavón, en la lógica del general es que no se producirá la declaratoria de las elecciones generales y con sus posturas influye negativamente en la tropa.

“Él está contra las normas constitucionales y de la misma ley de las Fuerzas Armadas, amenaza de manera directa a los que cuestionan su comportamiento”, expresó el defensor de DDHH.

De su lado, la directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza manifestó que por enésima vez se presenta denuncia contra el jerarca militar, quien se cree con la potestad de amenazar y de intentar matar al mensajero.

Dina Meza, directora de Asopodehu.

Puntualizó que “no podemos dejar que nos roben los derechos en este país”.

Mientras, el presidente Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), Jorge Jiménez explicó que le solicitan al MP que investigue las amenazas vertidas por Roosevelt Hernández contra el periodista Renato Álvarez.

“Venimos con la intención que el Ministerio Público ofrezca respuestas, sino estaríamos acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar estos hechos”, finalizó. JS