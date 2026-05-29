Defensoras exigen reformas profundas y presupuesto para que Alerta Morada sea efectiva contra femicidios

Tegucigalpa- Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres pidieron que la revisión de la Ley de Alerta Morada no se convierta “en más de lo mismo” y que contemple acciones concretas, presupuesto y mayor capacidad de respuesta para prevenir los femicidios y desapariciones de mujeres en Honduras.

La defensora de las mujeres, Honorina Rodríguez, recordó que la iniciativa busca que las autoridades no esperen 24 o 48 horas para actuar ante una denuncia de desaparición, sino que respondan de inmediato.

En ese sentido, Rodríguez señaló que la normativa debe contar con objetivos claros y recursos suficientes para garantizar resultados reales, especialmente en la prevención de femicidios vinculados a desapariciones.

Asimismo, insistió en que el Estado necesita reformas más profundas, entre ellas endurecer los castigos por femicidio, asignar mayor presupuesto y fortalecer las capacidades de investigación de los operadores de justicia para evitar que estos crímenes continúen quedando en la impunidad.

Por su parte, Cristina Alvarado, coordinadora del Movimiento Visitación Padilla, expresó que debe existir sensibilidad frente a la problemática de violencia contra las mujeres y que las acciones tengan un enfoque de género.

Alvarado subrayó que no basta con aprobar leyes, sino que es fundamental que se apliquen de manera efectiva. Aunque la Alerta Morada busca acelerar la reacción ante desapariciones de mujeres, las defensoras coinciden en que su éxito dependerá de que el gobierno garantice recursos, personal capacitado y una respuesta real frente a la problemática de los femicidios.

De acuerdo con cifras brindadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, en lo que va de 2026 se registran más de 104 mujeres asesinadas en el país.LB