Defensora urge fortalecer presupuesto y aprobar Ley de Violencia Política contra la Mujer

Tegucigalpa – La defensora de los derechos de la mujer, Honorina Rodríguez, reconoció que existen avances en las reformas a la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres; sin embargo, advirtió que estos cambios deben ir acompañados de una adecuada asignación presupuestaria por parte del Estado para garantizar su efectiva aplicación.

Rodríguez señaló que, pese a los esfuerzos realizados, los distintos tipos de violencia contra las mujeres continúan presentes en la sociedad hondureña. Entre ellas destacó la violencia política, una problemática que, aunque suele incrementarse durante los procesos electorales, se mantiene de forma permanente.

En ese sentido, lamentó que la Ley de Violencia Política contra la Mujer aún no haya sido aprobada, aunque indicó que actualmente se encuentra en la Comisión de Género como una de las prioridades legislativas.

“La violencia política está presente en todo momento. Hay agresiones constantes contra diputadas, una designada presidencial está siendo mandada a callar, y también hay regidoras y alcaldesas que son objeto de ataques, incluso dentro de sus propios partidos políticos”, expresó.

La defensora enfatizó que las mujeres no deben verse obligadas a soportar este tipo de violencia ni permitir que estas conductas sean normalizadas en la vida pública y política del país.

Asimismo, recordó que los partidos políticos tienen la responsabilidad de implementar y hacer cumplir las normativas orientadas a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Finalmente, hizo un llamado a las mujeres víctimas de violencia política y de cualquier otra manifestación de agresión a denunciar los hechos y no guardar silencio. De igual manera, exhortó a las autoridades a hacer respetar las leyes vigentes y a los diputados a no relegar iniciativas legislativas que contribuyan a reducir la violencia contra las mujeres. LB