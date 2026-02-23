Defensora insta a fortalecer estrategias institucionales para prevenir y visibilizar los femicidios en Honduras

Tegucigalpa – La defensora de derechos humanos, particularmente de las mujeres, Honorina Rodríguez, hizo un llamado a las nuevas autoridades y a los equipos institucionales que cuentan con experiencia acumulada a revisar y fortalecer las estrategias y mecanismos de atención, con el objetivo de lograr respuestas más efectivas para la población.

Rodríguez enfatizó que no basta con brindar una buena atención, sino que esta debe traducirse en resultados concretos y soluciones reales para las mujeres afectadas por distintos tipos de violencia. Reconoció el trabajo que realizan las instituciones, pero señaló que es necesario que los esfuerzos se traduzcan en respuestas oportunas y efectivas para la ciudadanía.

La defensora destacó que cuando se afecta a las mujeres consideradas el bastión central y principal de muchas familias, se impacta directamente a toda la sociedad.

En ese sentido, insistió en que la institucionalidad debe realizar un abordaje integral desde la etapa previa a los hechos más graves, tomando en cuenta que los femicidios y las muertes violentas de mujeres suelen estar precedidos por otras formas de violencia.

Asimismo, cuestionó el registro oficial de los casos, señalando que en algunas ocasiones la Policía reporta las muertes violentas de mujeres como homicidios y no como femicidios, pese a que el Código Penal contempla esta figura cuando existen indicios que la configuran.

“Si la ley establece una figura y existen elementos que indican que se trata de un femicidio, debería registrarse como tal desde el inicio. Es necesario evidenciarlo desde la primera etapa porque esto forma parte de una cadena clave que debe estar encadenada para que la máxima instancia del Poder Judicial pueda esclarecer los casos”, expresó.

Rodríguez subrayó la importancia de que los procesos se inicien correctamente y con la tipificación adecuada, con el fin de garantizar justicia y fortalecer la prevención. Finalmente, hizo un llamado a las nuevas autoridades a mejorar los mecanismos de registro y seguimiento, asegurando que la respuesta institucional sea integral y acorde a la gravedad de la violencia contra las mujeres. LB