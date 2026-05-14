Defensora Dina Meza exige retirar a los Guardias de Honor que agredieron a periodista Hedy Quintero

Tegucigalpa – La defensora de derechos humanos, Dina Meza, condenó este jueves los actos de intimidación a la libertad de expresión y exigió al presidente Nasry Asfura que retire a los miembros de la Guardia de Honor Presidencial que agredieron al periodista Hedy Quintero.

El periodista del Noticiero Hoy Mismo, Hedy Quintero, fue agredido por miembros de la Guardia de Honor que lo agarraron del cuello durante un evento de ascensos en las Fuerzas Armadas.

Mesa condenó las imágenes que quedaron grabadas en el evento y que este hecho no tiene relación con el discurso del mandatario hondureño que no perseguirá a la prensa.

“Creemos que una de las acciones es retirar a estas personas que cometieron estos abusos, no solo disculparse con los colegas porque es una violación de los derechos humanos”, dijo en declaraciones a la emisora HRN.

Exigió a la Fiscalía que instruya una investigación y se deduzca responsabilidades penales porque hay abuso de autoridad, ataques a la integridad física y como se manda un mensaje de miedo a la prensa.

La coordinadora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), consideró que sería un buen mensaje que mandaría Asfura al retirar a estos guardias por la agresión contra los comunicadores. AG