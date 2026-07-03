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Defensora del derecho de las mujeres pide que se complemente recursos financieros con reformas aprobadas en el CN

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La defensora del derecho de las mujeres, Honorina Rodríguez, exigió que se complemente los recursos financieros con las reformas al Código Penal y el endurecimiento de las penas de violencia contra las mujeres.

Comentó que el Congreso Nacional ha reformado el Código Penal respecto a los femicidios y la Ley contra la Violencia Doméstica.

Rodríguez indicó que estas medidas requieren de la formación del personal y los recursos financieros necesarios para su aplicación.

“Estamos en un proceso que el Congreso Nacional está haciendo las cosas, pero necesitamos que pase algún tiempo y seguir demandando que sea complementario los recursos”, dijo la defensora del derecho de las mujeres.

Anheló que dentro del Presupuesto General del 2027 es necesario que haya más recursos y logística en la investigación de muerte violenta de mujeres, femicidios y atención a las denuncias de violencia doméstica en el Sistema Nacional de Emergencias 911.

La defensora pidió que toda la institucionalidad trabaje en la prevención contra la violencia hacia las mujeres. AG

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