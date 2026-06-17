Defensora de las mujeres pide decretar estado de emergencia por femicidios ante escalada de violencia

Tegucigalpa-La defensora de los derechos de las mujeres, Honorina Rodríguez, urgió al Estado hondureño a decretar un estado de emergencia por femicidios, ante el incremento de las muertes violentas de mujeres y la persistencia de diversas formas de violencia de género que, según afirmó, preceden a la mayoría de estos crímenes.

Rodríguez lamentó que el país continúe registrando casos de extrema violencia contra las mujeres y señaló que la situación requiere una respuesta inmediata de las autoridades.

“Es urgente decretar un estado de emergencia por femicidios. Estamos hablando del asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres y de la forma grotesca y salvaje en que están siendo asesinadas, muchas veces dentro de sus propias casas”, expresó.

La defensora sostuvo que la violencia contra las mujeres no debe normalizarse, ya que constituye el principal antecedente de los femicidios. En ese sentido, indicó que las cifras actuales reflejan una crisis que demanda acciones contundentes por parte del Estado.

“Estamos hablando de 127 o 128 mujeres a las que se les ha quitado la vida este año. Seguimos exigiendo justicia, pero también debemos actuar para evitar que más mujeres sean víctimas de la violencia”, manifestó.

Rodríguez hizo un llamado a las hondureñas a denunciar cualquier situación de violencia, pese a las dificultades y demoras que puedan enfrentar en los procesos institucionales.

“Es urgente movernos y denunciar, porque una denuncia puede salvar una vida. Aunque la respuesta institucional sea tardía, debemos acudir a las autoridades, porque tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y la vida de las personas, especialmente de las mujeres”, enfatizó.

Asimismo, reconoció que las reformas realizadas a la Ley Contra la Violencia Doméstica y al Código Penal representan medidas disuasorias importantes; sin embargo, advirtió que por sí solas no son suficientes para enfrentar la problemática.

La defensora subrayó que se requieren mayores recursos económicos y capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género.

“El Gobierno y el Estado de Honduras deben responder a más de la mitad de la población del país, que somos las mujeres. Se necesitan recursos, políticas efectivas y una respuesta integral para frenar esta violencia”, concluyó Rodríguez. LB