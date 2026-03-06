Defensora de la mujer lamenta que apenas la décima parte de casos de violencia se resuelven vía judicial

Tegucigalpa – La defensora del derecho de las mujeres, Honorina Rodríguez, señaló que apenas la décima parte de casos de violencia contra la mujer se resuelven a nivel judicial.

– Más de 41 mujeres han perdido la vida en forma violenta este año.

“Los niveles de impunidad en los últimos 15-20 años se mantiene, entre 5-10 % de los casos son resueltos, el resto se queda sin resolver”, dijo a periodistas.

Rodríguez mencionó que las nuevas autoridades del gobierno tienen en sus manos hacer un abordaje integral de toda la institucionalidad para atender esta problemática.

Señaló que no se puede visualizar por parte de las autoridades que cuando se afecta a las mujeres se perjudica a sus niños, familias y tiene consecuencias en toda la sociedad.

Reafirmó la postura de seguir exigiendo justicia y que ya no haya más mujeres asesinadas.

La defensora explicó que la violencia contra las mujeres y los feminicidios están relacionados con un patrón cultural patriarcal aprendido que provoca que los hombres adquieran mayor poder y hacen uso sobre los cuerpos de las mujeres.

Añadió que se debe fortalecer la autonomía económica y que haya más mujeres en la toma de decisiones.

Detalló que de cada 10 mujeres que viven en situaciones de violencia, solo dos denuncian ante el Sistema Nacional de Emergencias 911.

Rodríguez reveló que cada año hay un promedio de 150 mil denuncias de violencia contra la mujer que registra las autoridades. AG