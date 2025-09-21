spot_imgspot_img
Defensora de la mujer exige a las autoridades que respondan ante creciente ola de feminicidios

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La defensora del derecho de las mujeres, Honorina Rodríguez, clamó este domingo a las autoridades de seguridad que respondan a las necesidades y demandas por los casos de feminicidios en Honduras.

“El llamado a las autoridades, entendemos que están trabajando, pero necesitamos que ese trabajo responda a las necesidades, demandas y exigencias de las mujeres”, dijo la defensora.

Señaló que por cada caso de asesinato la mujer o violencia contra las niñas, son afectadas cada familia por la pérdida de un miembro, sea pareja, esposa, hija o madre.

Rodríguez clamó a que se realicen campañas de prevención de la violencia contra la mujer, y construir espacios de paz, tranquilidad y respeto hacia los derechos humanos.

Estimó que más de 170 mujeres han perdido la vida en sucesos violentos en el presente año. AG

