Defensor del consumidor exige que se revise precio de 60 productos de la canasta básica cuando se rebaje los combustibles

Tegucigalpa – El defensor de los consumidores, Adalid Irías, señaló que se debe hacer una revisión de 60 productos de la canasta básica cuando empiece a rebajar el precio de los carburantes del petróleo.

Se refirió a las rebajas de los precios de los combustibles tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Irías señaló que las rebajas traen alivio a todos los rubros porque ya no tendrán la presión de los costos de producción y operación alterados por cada incremento.

Aunque estimó que restablecer el libre flujo de las cadenas de suministro tardará entre seis a ocho meses para que vuelva a sus niveles previos al conflicto debido al daño que sufrieron refinerías.

No obstante, indicó que cuando empiecen a registrarse las rebajas hay un efecto reticente en el precio de la canasta básica que hace que intervenga la Dirección de Protección al Consumidor.

“Con la caída que van a tener los carburantes si merecemos una revisión a la baja de 60 productos”, señaló. AG