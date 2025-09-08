Defensor de DDHH llama cínicos a quienes se solidarizan con tepesianos

Tegucigalpa – Para el presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado decir en este momento que se está trabajando o solidarizándose con los tepesianos es un cinismo.

A partir de hoy, lunes 8 de septiembre, unos 55 mil hondureños quedan desprotegidos y con la orden de abandonar el territorio estadounidense.

Maldonado refirió que los últimos gobiernos, incluyendo el del expresidente y hoy asesor presidencial, Manuel Zelaya, son responsables por no tener la voluntad política de darle respuesta a los hondureños apartados en el Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Esos consulados se volvieron mercantilistas, digo esto porque cada trámite que se hacía a un compatriota sino llevaba el billete verde pegado en la frente, no lo atendían”, acusó.

Para Maldonado las autoridades tuvieron que haber iniciado un diálogo permanente en favor de cambiar el estatus migratorio de más de 50 mil hondureños acogidos a esta protección temporal.

“Pero no, nos la llevamos de nacionalistas y comenzamos a friccionar con la política exterior nuestra, una política equivocada, que no le ha ayudado en absoluto al país”, lamentó VC