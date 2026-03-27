Defensor de DDHH cuestiona silencio del CNA por el juicio político en CN

Tegucigalpa – El defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, cuestionó este viernes al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por su silencio ante lo acontecido durante el juicio político en el Congreso Nacional contra el ahora exfiscal general, Johel Zelaya.

A través de su cuenta de red social “X”, se preguntó ¿Por qué tanto silencio ante lo que sucede? ¿Acaso no vieron el esperpento en lo que se convirtió el juicio político que promovieron?.

1/2. Preguntas que me hago con respecto al papel que está jugando en la actualidad el @cnahonduras. ¿Por qué tanto silencio ante lo que sucede? ¿Acaso no vieron el esperpento en lo que se convirtió el juicio político que promovieron? https://t.co/eaOs8gDfXe — Joaquín Mejía Rivera (@LawyersforHR) March 27, 2026

Recordó que el CNA ha sido promotor de aplicar juicio político contra personajes como Johel Zelaya y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; por atentar contra la democracia.

2/2. Les recuerdo una de sus publicaciones sobre el gobierno anterior para preguntarles si ya saben cómo llamarle a lo que está pasando en este cogobierno? ¿Por qué tanto tacto para llamar las cosas por su nombre? ¿Dónde está la contundencia con la que denunciaban antes? pic.twitter.com/g2n3wSgxzH — Joaquín Mejía Rivera (@LawyersforHR) March 27, 2026

Mejía Rivera señaló que una de las publicaciones del CNA fue cuestionar el pasado gobierno por concentración del poder.

En ese sentido, cuestionó que el CNA ha estado callado por la elección de nuevas autoridades en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a manos del bipartidismo compuesto del Partido Liberal y Partido Nacional.

“¿Por qué tanto tacto para llamar las cosas por su nombre? ¿Dónde está la contundencia con la que denunciaban antes?”, criticó. AG