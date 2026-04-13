Defensor de DDHH advierte que propuesta de reforma implica convertir FFAA en “cuarto poder”

Tegucigalpa – El defensor de los derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, advirtió este domingo que la propuesta de reforma a las Fuerzas Armadas podría convertir a la institución castrense en un “cuarto poder autónomo”.

2/2. Es muy peligroso convertir a las FFAA en un "cuarto poder" autónomo en vez de quitarles las funciones políticas como lo recomendó la CVR. Honduras necesita un diálogo amplio sobre el papel de las fuerzas militares, pero esta propuesta de reformas debe ponernos en alerta. — Joaquín Mejía Rivera (@LawyersforHR) April 12, 2026

Esta semana, el vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Segura, propuso reformar la Constitución de la República en cuanto a la elección del jefe de las Fuerzas.

La iniciativa consiste en que sea el Congreso Nacional quien escoja el jefe del Estado Mayor Conjunto, quitándole potestad al presidente de la nación.

Asimismo, el período de jefatura de la FFAA sería de cuatro años y habría cambio un año antes del proceso electoral.

En ese sentido, Mejía Rivera pidió que se tenga un diálogo amplio sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el país, pero que esta reforma plantea escenarios que causan preocupación.

“Es muy peligroso convertir a las FFAA en un «cuarto poder» autónomo en vez de quitarles las funciones políticas como lo recomendó la CV (Comisión de la Verdad) Honduras necesita un diálogo amplio sobre el papel de las fuerzas militares, pero esta propuesta de reformas debe ponernos en alerta”, posteó.

El defensor de los derechos humanos recomendó que los diputados deben leer el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación antes de aprobar esta reforma. AG