Defensor de DDHH advierte que amnistía a generales implicados en crisis del 2009 sería un nuevo pacto de impunidad

Tegucigalpa – El abogado y defensor de los derechos humanos, Joaquín Mejía, advirtió en las últimas horas que el proyecto de decreto de amnistía para los generales de las Fuerzas Armadas implicados en la crisis política del 2009 sería un nuevo “pacto de impunidad”.

A través de su cuenta de red social “X”, enfatizó que ningún decreto de amnistía puede beneficiar a quienes han cometido violaciones a derechos humanos como las ocurridas durante el golpe de Estado y la crisis poselectoral de 2017.

Alertó que este tipo de medida contraviene el bloque de constitucionalidad.

Mejía consideró que esta medida implicaría una violación a las obligaciones internacionales y una negación de justicia a las víctimas.

1/3. Ningún decreto de amnistía puede beneficiar a quienes han cometido violaciones a derechos humanos como las ocurridas durante el golpe de Estado y la crisis poselectoral de 2017, pues este tipo de medidas contraviene el bloque de constitucionalidad. — Joaquín Mejía Rivera (@LawyersforHR) March 13, 2026

Estamos ante un nuevo «Pacto de Impunidad» y una grave violación a la legalidad constitucional e internacional, señaló el defensor de los derechos humanos.

Cuestionó que haya salido supuestos expertos a defender esta medida en los medios de comunicación e ignoran su prohibición en el marco constitucional.

Esta semana se presentó en el Congreso Nacional una propuesta de amnistía para los generales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas: Romeo Vásquez Velásquez, Venancia Cervantes y Carlos Roberto Puerto, acusados de la muerte del joven Isy Obed Murillo el 5 de julio del 2009. AG