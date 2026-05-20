Defensas de exdiputados citados por el MP, presentan escrito de apersonamiento y cambio de fecha

Tegucigalpa– Un escrito de apersonamiento fue interpuesto por las defensas de los exdiputados citados por el Ministerio Público que integraron la Comisión Permanente.

La acción presentada por las defensas es para conocer el motivo por el cual están siendo investigados.

Asimismo, pidieron un cambio de fecha para poder llevar sus documentos y poder dar una menor declaración ante los fiscales.

Esta mañana los primeros en presentarse ante la Fiscalía fueron los exdiputados Juan Barahona, Osman Chávez, Silvia Ayala, Carlos Raudales y Karen Martínez.

En ese sentido, sus defensas interpusieron el escrito y ellos rápidamente salieron de las instalaciones de la Fiscalía a la espera de la resolución.

Los exdiputados y diputados citados por el Ministerio Público son: Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Asimismo, se está a la espera de que definan fecha, hora y lugar para rendir declaración los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Todos los señalados han sido citados en condición de investigados, con el objetivo de garantizarles el derecho a la defensa dentro de un proceso administrativo en curso. IR