Defensa y Comando Sur de EEUU abordan el Escudo de las Américas

Tegucigalpa – En un esfuerzo conjunto por consolidar la paz y la estabilidad en el hemisferio, las máximas autoridades de la Secretaría de Defensa de Honduras y del Comando Sur de los Estados Unidos sostuvieron una reunión bilateral clave en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).

La reunión contó con la participación del secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón; la Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey y el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM por sus siglas en inglés), general Francis L. Donovan.

El eje central de las conversaciones fue la Coalición Anti-cárteles “Escudo de las Américas”, una iniciativa estratégica diseñada para blindar las fronteras marítimas, terrestres y aéreas contra las amenazas transnacionales.

Ambas delegaciones coincidieron en que este convenio no solo refuerza la soberanía de las naciones soberanas, sino que establece un marco dinámico para el intercambio de información en tiempo real, el patrullaje conjunto y la modernización de los sistemas de vigilancia defensiva.

Con este acuerdo, Honduras y Estados Unidos reafirman su visión compartida de neutralizar las capacidades de los grupos delictivos organizados que operan en los corredores centroamericanos. JS