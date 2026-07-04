Defensa reporta avances en subasta internacional del avión presidencial

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado de Defensa Nacional informó este viernes sobre los avances en el proceso de subasta internacional del avión presidencial, programada para el próximo 10 de julio, en el marco de los principios de transparencia y cumplimiento de la normativa vigente.

De acuerdo con el comunicado oficial, al menos siete empresas, tanto nacionales como extranjeras, ya retiraron las bases de la subasta. Asimismo, las inspecciones técnicas de la aeronave se encuentran en desarrollo y han sido calendarizadas bajo un esquema que contempla la participación de una empresa por día, con el objetivo de garantizar orden y rigurosidad en el proceso.

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La institución también confirmó la conformación del Comité de Subasta, en apego al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. Este comité está integrado por representantes administrativos y de auditoría interna de la Secretaría de Defensa, y contará además con la veeduría de delegados del Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República.

Finalmente, la Secretaría de Defensa reiteró su compromiso de asegurar que la subasta se ejecute bajo criterios de legalidad y transparencia, como parte del manejo responsable de los bienes del Estado. JS