Defensa pide 15 años de cárcel para Mauricio Hernández

NARCO DRAMA: Honduras Ex-Prez JOH Has Been Denied Sentencing Delay Now Mauricio Hernandez Pineda Who Pled Builty Asks For 15 Year Sentence on July 2 / Pineda, quien se declaró construido, pide sentencia de 15 años el 2 de julio – Inner City Press story: https://t.co/NahsAohcLR pic.twitter.com/ReZBel4JDg