Defensa pedirá separar juicio de JOH con el de exoficiales de la Policía

Tegucigalpa/New York – El abogado Raymond Colon anunció este martes que pedirá la separación de los juicios de su representado Juan Orlando Hernández con otros dos imputados hondureños por delitos de narcotráfico en una Corte del Distrito Sur de New York, Estados Unidos.

– Pretenden asesinar el carácter de un hombre que es inocente, dijo Colon.

Criticó que el juez Kevin Castel haya impuesto que su cliente -Juan Orlando Hernández- vaya a juicio en conjunto el 18 de septiembre junto a Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, a quienes llamó “narcotraficantes”.

“Eso podría ser dañino porque lo están asociando automáticamente con dos individuos con los que nunca ha tenido ninguna relación y que según el juez y la Fiscalía son participantes en la misma conspiración aunque no se conozcan”, señaló en entrevista con el periodista Óscar Estrada.

Denunció que existe un conflicto entre la CIA y la DEA, por lo que ha protestado para tener acceso a cierta información que será usada en el juicio.

(LEER) Aplazan inicio del juicio al expresidente Hernández que ahora será en septiembre

Reflexionó que aunque el juez ordenó el inicio del juicio para el 18 de septiembre, la fecha podría cambiarse ante la solicitud que hará ante Castel. “Voy a usar mis tácticas para decirle al tribunal que ellos son narcotraficantes y que mi cliente no lo es, espero hacer la solicitud esta noche”, apuntó.

Colon aseguró que no ha visto una tan sola prueba de la Fiscalía que pruebe la culpabilidad del expresidente Hernández, “todo (escuchas) lo que hemos visto es que es un hijo de puta, que nos va a llevar a la cárcel, que no se quiere comunicar con nosotros… no tienen nada y por eso están tratando de unirlo con otros narcotraficantes”.

A las versiones de presuntos vínculos de Juan Orlando Hernández con familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, calificó de ridículas semejantes aseveraciones. “Juan Orlando no ha tenido relación con bisabuelos del Chapo, abuelos del Chapo, ni con El Chapo, ni con sus hijos o nietos, ni con los que no han nacido todavía, es ridículo y algo que no tiene ningún sentido”, concluyó. JS